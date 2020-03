(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 Coronavirus, Di Maio quarantena per chi rientra in Italia "Nella costruzione di un ulteriore pacchetto di misure, insieme al ministero della Salute e al Ministero dei Trasporti, bisogna prevedere di mettere in quarantena anche gli italiani che rientrano in questi giorni dall'estero. È una misura a mio avviso necessaria per la loro stessa salute e, naturalmente, per la salute pubblica di tutti". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev