(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2020 INFOGRAFICA Ecco cosa prevede il Decreto “Cura Italia” INFOGRAFICA Sospesi adempimenti fiscali con scadenze tra l'8 marzo e il 31 maggio Sospeso versamento ritenute d'acconto di contributi previdenziali e premi per assicurazioni obbligatorie Credito d'imposta del 60% per gli affitti di marzo per le imprese Credito d'imposta del 50% per spese di sanificazione ambienti lavorativi Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e autorizzazione per chi ha patologie o se c'è un disabile nel nucleo famigliare. Se minore deve essere concesso obbligatoriamente Nuovo trattamento di cassa integrazione ordinaria e in deroga per sospensioni o riduzioni di orari Indennità una tantum di 500€ per p.iva, liberi professionisti e lavoratori agricoli e dello spettacolo 15 giorni di congedo per chi ha figli minori di 12 anni al 50% della retribuzione o bonus babysitter di 600€ Permessi retribuiti incrementati di 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o fiduciaria è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico Fondi alle imprese che producono mascherine chirurgiche in deroga alle norme vigenti Supporto liquidità per imprese tramite la Cassa depositi e prestiti Fondo per promuovere e sostenere il Made in Italy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev