(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2020 Coronavirus, Fontana: "Credo condizioni per soluzione rapida ospedale Fiera" "Credo che all'orizzonte si possa dire che ci sono le condizioni per arrivare a una soluzione positiva e rapida, viste le necessità sempre più impellenti. C'è la volontà e il grande impegno di Bertolaso. Credo sia veramente la strada giusta per arrivare ad esigenze concrete". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa in deguito al sopralluogo nei padiglione della Fiera di Milano, che dovrebbe ospitare un ospedale Covid-19. Fonte: Facebook/Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev