Coronavirus, von der Leyen: "Restrizione temporanea su viaggi non essenziali verso Ue" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2020 Coronavirus, von der Leyen: "Restrizione temporanea su viaggi non essenziali verso Ue" "Abbiamo informato i nostri partner del G7 oggi che proponiamo di introdurre una restrizione temporanea sui viaggi non essenziali nell'Ue. Ovviamente ci saranno esenzioni per i cittadini Ue che tornano a casa, per i lavoratori del campo sanitario e gli scienziati che lavorano alla soluzione di questa crisi, ma anche per i transfrontalieri". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un video messaggio. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev