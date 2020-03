(Agenzia Vista) Treviso, 15 marzo 2020 L'appello del sindaco di Treviso State a casa, non uscite per noia Il sindaco di Treviso Mario Conte nel suo video-messaggio su Facebook: "Vi chiedo di ascoltare attentamente e condividere questo mio appello. È una bella giornata, lo so, ma non è possibile vedere gente che cavalca il cavillo del Decreto per uscire in compagnia con la scusa del jogging e organizzare festini nelle proprie abitazioni. Non deludetemi e, come sto dicendo spesso, prendiamoci cura di noi stessi!" Fonte Facebook Mario Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev