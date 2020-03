(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2020 Coronavirus, Gentiloni decisioni prese oggi non saranno le ultime "Sappiamo tutti che stiamo attraversando un momento molto difficile, in Italia come in altri paesi europei, ma in Italia in modo particolare. In un momento come questo, e' importante che le persone che sono nel sistema sanitario sentano che l'UE prende decisioni utili. Le misure che abbiamo preso oggi non saranno le ultime". Così il commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev