(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2020 'Resto a Casa like a Bomber', raccolta fondi di Bobo Vieri con Gillette per la Protezione Civile L'ex centravanti della nazionale italiana che durante la sua carriera ha indossato le magliette di Juve, Inter, Milan e Lazio lancia su Instagram la campagna con Gillette per raccogliere fondi per la Protezione Civile: "In questo momento difficile per tutti con @gillette_italia abbiamo deciso di lanciare l’attività “RESTO A CASA LIKE A BOMBER”. Ci vediamo venerdì sera alle 17 in diretta Instagram per il “Casa Vieri Show” con la partecipazione straordinaria di @puccirealofficial @costy_caracciolo e tanti altri amici... Aiutatemi a donare 100.000€. Per ogni persona che si collegherà alla diretta, Gillette donerà 1€ alla protezione civile per l’acquisto di apparecchiature necessarie alla cura del coronavirus" . Instagram/ChristianVieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev