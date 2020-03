(Agenzia Vista) Bari, 10 marzo 2020 Non riesce a trattenere le lacrime, il sindaco di Bari Decaro vede la città deserta e piange Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, gira per la città deserta per via delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus e non riesce a trattenere le lacrime: "In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti turisti... Però sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia. Ora rispettiamo le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni e più ci metteremo alle spalle questa situazione di emergenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev