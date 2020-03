(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Conte: “Un super commissario? Valutiamo soluzioni per potenziare coordinamento” “Un super commissario? Valutiamo soluzioni per potenziare coordinamento” queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sugli aggiornamenti delle direttive per arginare il coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev