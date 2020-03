(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Conte: "Carceri? Iniziative non accettabili, rientrino" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Ci auguriamo davvero che queste iniziative possano rientrare, è chiaro che non possiamo accettare quello che sta accadendo, ovvero che ci siano fughe o tentativi di ribellioni. Invitiamo tutti a rientrare da questi episodi". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev