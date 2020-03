(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Coronavirus, Bonafede ai detenuti: "Mantenere la calma e rispettare le regole" Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un video su Facebook: "Ai detenuti che vogliono tutelare la loro salute e quella dei loro familiari dico di mantenere la calma e di rispettare le regole. Sono consapevole del fatto che in tanti di loro lo stanno facendo, dando prova di responsabilità ma deve essere chiaro che ogni protesta, attraverso la violenza, è solo da condannare e non porterà ad alcun risultato" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev