(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Scaccabarozzi (Farmindustria) nessun problema di scorte farmaci, stiamo monitorando "Nel breve periodo non c'è problema di farmaci, stiamo monitorando da vicino la situazione - ha affermato il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi ai microfoni dell'Agenzia Vista in merito al rischio di scarsità di prodotti farmaceutici - Noi siamo i primi produttori di farmaci in Europa. In ogni azienda sono aumentate le scorte per affrontare la situazione. Si potrebbe presentare il problema qualora questo scenario dovrebbe perdurare per mesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it