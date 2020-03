(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Brusaferro (ISS):”Chi va in terapia intensiva di solito si normalizza e diventa negativo” ”Chi va in terapia intensiva di solito si normalizza e diventa negativo” queste le parole del Presidente dell’Istituto Superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa per l’aggiornamento sui contagi da coronavirus presso la Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it