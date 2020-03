(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, il costo per l'economia mondiale INFOGRAFICA La diffusione del Coronavirus ha effetti negativi sull'economia mondiale. Le misure adottate per contenere l'epidemia rischiano di mandare a picco diversi settori. In Cina dall'inizio dell'emergenza il mercato automobilistico è crollato del 96% a causa della chiusura delle fabbriche nella regione dello Hubei. Male anche il turismo e i trasporti in tutto il mondo: in Italia ben il 50% delle agenzie di viaggio ha subito cancellazioni e ha dovuto rimborsare i viaggiatori. Per le compagnie aeree è prevista una contrazione di traffico del 4,7% a livello globale. Lombardia e Veneto, che da sole rappresentano il 31% del Pil Italiano, sono le Regioni col maggior numero di casi, le misure adottate per contrastare il contagio hanno ridotto drasticamente i consumi e la produzione. La stima degli economisti è un calo del 3% di Pil, con il 10% delle imprese italiane a rischio fallimento. L'Ocse lancia l'allarme sulla diffusione del virus e taglia di mezzo punto percentuale le stime sulla crescita mondiale nel 2020 rispetto a novembre scorso. Anche il G7 prende atto dei gravi effetti economici dell'epidemia, invitando i Governi ad agire rapidamente e con forza per superare il Coronavirus e il suo impatto economico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev