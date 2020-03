(Agenzia Vista) Israele, 03 marzo 2020 Elezioni Israele, Netanyahu canta ed esulta per la vittoria davanti ai sostenitori in festa Benjamin Netanyahu vince le elezioni in Israele. Il Likud torna primo partito con 37 seggi, nonostante i pronostici dopo l'ultima tornata elettorali di settembre. Benny Gantz, leader del centrista Blu-Bianco, si ferma a 32 seggi. Fonte: Facebook/Benjamin Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev