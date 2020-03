(Agenzia Vista) Milano, 02 marzo 2020

Coronavirus, Sala: "Nei momenti di crisi è importante che ognuno sappia quello che deve fare"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in consiglio comunale per riferire all'aula sull'emergenza coronavirus in città: "Le regole non si discutono si applicano" e "nei momenti di crisi è importante che ognuno sappia quello che deve fare. Dobbiamo anche renderci contro che non possiamo mettere completamente fra parentesi le nostra attività lavorative, per questo è necessario che il sindaco faccia in modo che i milanesi non si facciano prendere da uno sconforto che blocchi completamente la città"

Fonte Comune Milano

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev