(Agenzia Vista) Viareggio, 23 febbraio 2020 Coronavirus, Salvini: "Ci davano degli sciacalli, evidentemente qualcosa non ha funzionato" "Ci definivano 'sciacalli' se ci avessero ascoltato in gennaio avremmo meno problemi. Sono in contatto costante con i governatori Fontana e Zaia, ora è il momento di lavorare per impedire che il virus si trasformi in un disastro ancora peggiore." Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a Viareggio, in Toscana. Fonte: Facebook/Alessandro Morelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev