(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Renzi: “Basta parlare di me, facciamo riforme. Ecco la differenza con i populisti” Italia Viva si è riunita in Assemblea Nazionale a Roma presso il centro congressi di via Alibert. “Basta parlare di me, facciamo riforme. Ecco la differenza con i populisti” queste le parole del leader di Italia Viva pronunciate dal palco dell’assemblea Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev