(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Elezioni, Boschi: “Soglia di sbarramento al 5% valga per tutti , no a tribuna” Italia Viva si è riunita in Assemblea Nazionale a Roma presso il centro congressi di via Alibert. Maria Elena Boschi arrivando all'evento si è fermata a rispondere alle domande dei giornalisti. “Soglia di sbarramento al 5% valga per tutti , no a tribuna” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev