(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Coronavirus, D'Ippolito (Spallanzani): "Misure tempestive, chi cavalca onda è in malafede" L'assemblea del Partito democratico. L'intervento del professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma: "Ci vuole scienza e intelligenza. Noi siamo in guerra con un virus che vogliamo combattere, ma abbiamo una responsabilità sociale. Abbiamo bisogno di correttezza intellettuale e che non si cavalchi l'onda. Bisogna seguire le misure, che stanno diventando più stringenti e che sono stati tempestive in Italia. Chi va in televisione e dice il contrario lo fa in malafede o in un blog per vendere pubblicità. La linea è quella del servizio pubblico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev