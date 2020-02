(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Nomine partecipate, Buffagni su Renzi: "Il genio di Rignano è preoccupato, mi ha stufato" Il viceministro al Ministero allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, in un video su Facebook: "Ho letto che il genio di Rignano sull’Arno è molto agitato, a me ha anche stufato. Ho visto che è molto preoccupato per le nomine, bene. Ma io dico che prima di parlare dei nomi credo che questo Paese, e soprattutto questo governo, debba dibattere su cosa vuole che queste imprese realizzino, su quale sia l’orizzonte delle aziende di Stato, che devono sviluppare crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev