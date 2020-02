(Agenzia Vista) Napoli, 20 febbraio 2020 "Una giornata indescrivibile", i commenti da Scampia sull'abbattimento delle Vele L'avvio della demolizione della vela verde di Scampia alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha affermato: "Oggi, è una giornata significativa non solo per questo quartiere o per questa città, ma per tutto il Paese, perché rappresenta la vittoria degli abitanti delle vele di Scampia e dei comitati di zona" / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev