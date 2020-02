(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Meloni: "Renzi fa il personaggio in cerca d'autore, il suo un grande bluff" La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, incontra cittadini e commercianti in centro storico a Roma con il candidato alle suppletive per il collegio di Roma 1 Maurizio Leo. Così l’on. Meloni parlando con i giornalisti: "Renzi? Mi son fatta l'idea che sia una persona che si diverte a leggere il suo nome sui giornali, che non ha alcun interesse per i problemi dei cittadini e che sta facendo il personaggio in cerca d'autore. Credo sia un grande bluff: lui parla di temi come la prescrizione o le intercettazioni, magari per spuntare qualche nomina in più" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev