(Agenzia Vista) Idlib, 19 febbraio 2020 Siria, cadono le bombe sulla città di Idlib e un papà inventa un gioco per non far spaventare la figlia Durante i bombardamenti sulla città di Idlib, in Siria, un papà inventa un gioco per non far spaventare la figlia nel momento delle esplosioni. /fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it