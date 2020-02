(Agenzia Vista) Sanremo, 08 febbraio 2020 Fiorello: "Quello tra me e Tiziano Ferro durante le prove il momento piu bello del Festival" "Quello tra me e Tiziano Ferro durante le prove il momento piu bello del Festival". Così Rosario Fiorello, intervenuto a margine della conferenza stampa al Teatro Ariston per commentare la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it