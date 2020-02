Caso Vannini, attesa per la Cassazione, lo sfogo dei genitori dopo la sentenza d'Appello

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Caso Vannini, attesa per la Cassazione Ecco lo sfogo dei genitori dopo la sentenza d'Appello C'è attesa per l’udienza alla Suprema Corte di Cassazione per il processo riguradante l’omicidio di Marco Vannini. Dopo il secondo grado di giudizio era stato condannato a 5 anni il padre della fidanzata di Marco, Antonio Ciontoli. Il Pg della Cassazione, Elisabetta Ceniccola "Fu omicidio volontario, serve un nuovo processo. Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi" Courtesy Civonline Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev