(Agenzia Vista) Sanremo, 07 febbraio 2020 Levante: "Non penso che gli uomini siano più stupidi delle donne, è una lotta che fa schifo" "Non penso che gli uomini siano più stupidi delle donne, è una lotta che fa schifo". Così Levante, intervenuta in conferenza stampa al Teatro Ariston di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it