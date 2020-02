(Agenzia Vista) Sanremo, 07 febbraio 2020 Diodato: "Tanti mi hanno chiesto perche non abbia portato a Sanremo Che vita meravigliosa" "Tanti mi hanno chiesto perche non abbia portato a Sanremo Che vita meravigliosa". Così il cantante Diodato in conferenza stampa nella sala Lucio Dalla del Palafiori di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it