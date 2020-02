(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Prescrizione, Delrio: Importanti passi avanti per la riforma” Dal Nazzareno, dove è in corso la riunione del PD, Delrio ha dichiarato ai giornalisti in merito all’accordo di ieri sulla prescrizione. Governo: Zingaretti, no temporeggiamenti. "Questo io non lo considero un governo amico, ma pienamente un governo del Pd e un governo che ora deve accelerare. Il Pd non e' disposto a subire temporeggiamenti o manovre per indebolire l'esecutivo. Noi non siamo al potere per il potere ma siamo al potere per servire l'Italia". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti alla direzione del partito Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it