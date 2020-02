(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2020 Eugenio in Via Di Gioia show a Sanremo, concerto improvvisato in sala stampa Gli Eugenio in Via Di Gioia fanno ballare la sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo con un concerto improvvisato durante la conferenza stampa, cantando il brano portato al Festival 'Tsunami'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it