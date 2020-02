Coronavirus, Gentiloni: "Se epidemia continuerà dovremo aggiornare previsioni economiche"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 febbraio 2020 Coronavirus, Gentiloni: "Se epidemia continuera dovremo aggiornare previsioni economiche" "I servizi della Commissione al momento fanno delle ipotesi che sono molto prudenziali e teoriche perchè molto dipende dalla durata di questo fenomeno e dalle conseguenze che questa epidemia avrà soprattutto in Cina. Non si possono fare dei paragoni con l'epidemia della Sarà perchè il peso dell’economia cinese nell’economia globale nel frattempo si è moltiplicato di quattro volte. Certamente ci sono degli impatti sulle catene del valore di molte industrie in questa situazione di blocco e di rallentamento che c’è in molte città cinesi. Se si prolunga “ questa situazione “dovremo aggiornare le nostre previsioni”. Così il commissario agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa per lanciare la revisione delle regole Ue sui bilanci degli Stati membri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev