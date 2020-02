(Agenzia Vista) Sanremo, 04 febbraio 2020 Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Dirò cose che non avevo mai avuto il coraggio di dire" "Dirò cose che non avevo mai avuto il coraggio di dire". Così la coconduttrice del Festival di Sanremo 2020 Rula Jebreal, intervenuta in conferenza stampa al Teatro Ariston nel giorno dell'apertura del Festival. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it