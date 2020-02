(Agenzia Vista) Sanremo, 04 febbraio 2020 Junior Cally, Amadeus: "Foa non lo voleva a Sanremo? De gustibus, per me meritevole come gli altri" "Foa non voleva Junior Cally a Sanremo? De gustibus, per me meritevole come gli altri". Così il conduttore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus, intervenuto in conferenza stampa al Teatro Ariston nel giorno dell'apertura del Festival. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it