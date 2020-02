(Agenzia Vista) Londra, 04 febbraio 2020 Ue, Conte: "Patto ambizioso per quadro finanziario pluriennale" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra a margine dell'evento di lancio della Cop26: "E' necessario approvare in fretta il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, ma serve un patto ambizioso e non bisogna sacrificare le politiche di coesione e l'agricoltura" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev