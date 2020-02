(Agenzia Vista) Londra, 04 febbraio 2020 Coronavirus, Conte: "No a discriminazioni, governatori Nord si fidino delle autorità" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra a margine dell'evento di lancio della Cop26: "Ieri sera al termine della riunione ho invitato tutti a stare attenti perché qualche segnale di discriminazione potrebbe tramutarsi in episodi di violenza. Chiunque ha un ruolo di rappresentanza politica ha un dovere di dare un messaggio di serenità e tranquillità, la situazione è assolutamente sotto controllo. Nessuno pensi di approfittare di questa situazione per azioni discriminatorie o addirittura per episodi di violenza".. / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev