(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2020 Coronavirus, ecco come la pensano i cinesi a Roma In seguito alla notizia dei due casi di turisti colpiti dal coronavirus a Roma, ecco come la pensano i cinesi in giro per la capitale. Tra timori e mascherine, il peggio sembra passato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it