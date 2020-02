(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2020 Paziente in condizioni gravi allo Spallanzani, test in corso La lettura del quarto bollettino medico dallo Spallanzani dopo il ricovero della coppia cinese che aveva contratto il coronavirus. Un nuovo paziente è stato ricoverato in condizioni gravi, tuttavia i test sulla possibile contrazione del Coronavirus sono ancora in corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev