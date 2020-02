(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2020 Coronavirus, Speranza: "Italia un passo avanti nel controllo rispetto agli altri Paesi Ue" "Italia un passo avanti nel controllo del coronavirus rispetto agli altri Paesi Ue". Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi per aggiornamenti sulla situazione della diffusione del coronavirus in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it