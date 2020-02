(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Raggi: "Riqualificazione giardini di via Carlo Felice quasi completata" La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Ieri sono stata nei giardini di via Carlo Felice, a ridosso delle Mura Aureliane, per raccontarvi quello che stiamo facendo. Vi do una buona notizia: l’intervento di riqualificazione all’interno del parco è quasi ultimato. È stata rifatta interamente la staccionata in legno, la scala in peperino è stata consolidata e messa in sicurezza mentre diversi spazi verdi sono stati ripristinati. I lavori, iniziati a ottobre 2019, si sono concentrati nella parte iniziale del parco, quella più vicina a Piazza San Giovanni in Laterano. Lì è stato ripristinato anche l’impianto di irrigazione, che è già stato predisposto per irrigare la parte restante dei giardini. L’obiettivo, infatti, è di lanciare un nuovo bando per estendere le operazioni di riqualificazione anche al resto del parco. Stiamo continuando a lavorare per restituire a cittadini e turisti aree verdi riqualificate, più belle e decorose". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev