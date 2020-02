(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Maturità 2020, la ministra Azzolina annuncia le materie della seconda prova in diretta social Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzollina, ha annunciato le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell'esame della scuola secondaria di secondo grado attraverso il profilo Instagram del ministero #Maturita'VentiVenti. Per l'indirizzo Enogastronomia e ospitalita' alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell'alimentazione. All'Istituto per i Servizi per l'agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attivita' produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica. Per il Liceo scientifico, le materie saranno Matematica e Fisica. Per il Classico, Greco e Latino. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev