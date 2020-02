(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Trenitalia e Scout d'Europa per un viaggio sostenibile, conveniente e sicuro Presentato alla stazione Termini di Roma l'accordo fra Trenitalia e gli Scout d'Europa - FSE. L'iniziativa è stata illustrata da Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia, e Laura Casiccio, vicepresidente dell'Associazione italiana guide e Scout d'Europa Cattolici. La convenzione con Trenitalia, valida su tutto il territorio nazionale, prevede per i gruppi scout (minimo di dieci persone) di usufruire del 20% di sconto sui biglietti di prima e seconda classe dei treni regionali, regionali veloci e metropolitani, tutti i giorni della settimana. Per ogni gruppo di dieci persone, inoltre, due accompagnatori viaggeranno gratuitamente. L’offerta è cumulabile con le riduzioni per bambini e ragazzi previste in ogni singola regione. A loro saranno poi riservati dei posti a sedere, ad esclusione delle fasce orarie con maggiore affluenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it