(Agenzia Vista) Sofia, 30 gennaio 2020 Coronavirus, Conte: "Vigili e prudenti su Civitavecchia, nessun allarmismo" Per quanto riguarda la nave bloccata al largo di Civitavecchia per casi sospetti di coronavirus "Non siamo preoccupati, ma assolutamente vigili e prudenti”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Sofia durante la conferenza stampa congiunta col primo ministro bulgaro Boyko Borissov. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev