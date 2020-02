(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Whirlpool, Barbagallo (Uil) multinazionali vanno regolate, altrimenti avremo sempre brutte sorprese "Abbiamo sempre sostenuto che la globalizzazione ha creato dei mostri. Multinazionali vanno regolate nel mondo, in Europa e nel nostro Paese. Se non faremo questo avremo sempre brutte sorprese e non ce lo possiamo permettere". Così il segretario Uil Carmelo Barbagallo arrivando all'assemblea di Confcooperative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev