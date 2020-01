(Agenzia Vista) Ragusa, 28 gennaio 2020 Botte e insulti in una scuola materna, arrestate due maestre in Sicilia La Polizia di Stato di Ragusa ha eseguito 2 misure cautelari degli arresti domiciliari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due maestre, per maltrattamenti ai danni di bambini, a loro affidati, di una scuola materna di Vittoria (RG). Le indagini, immediatamente avviate dai poliziotti della Squadra Mobile, a seguito di una segnalazione ricevuta, hanno permesso di verificare, sin da subito le gratuite ed inaudite violenze fisiche e verbali ai danni dei bambini. Quotidianamente e senza alcun motivo le donne insultavano, umiliavano, spintonavano, strattonavano e percuotevano le povere vittime indifese che ormai, impietrite, sottostavano ai continui maltrattamenti e vessazioni, senza reagire e senza potere, data la tenerissima età, neanche raccontare le angherie subite ai genitori. I maltrattamenti sono stati tutti videoregistrati, pertanto, in base agli elementi raccolti nel corso dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stata richiesta ed ottenuta l’applicazione della misura cautelare a carico delle indagate. Fonte: Polizia Di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev