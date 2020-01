(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2020 Prescrizione, Boschi leali a Governo, ma non facciamo passi indietro "Noi abbiamo votato contro la riforma Bonafede quando eravamo all'opposizione e non abbiamo cambiato idea. E per i diritti non si puo' scendere a compromessi. Siamo leali al Governo e per questo portiamo avanti la nostra battaglia nella maggioranza". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, a margine della manifestazione dei penalisti in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev