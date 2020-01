(Agenzia Vista) Bologna, 27 gennaio 2020 Regionali Emilia-Romagna, Bonaccini: "Salvini ha voluto giocare partita contro di me e ha perso" I risultati delle regionali in Emilia-Romagna fanno tornare il "PD primo partito nonostante la Lega abbia giocato il carico da 90. perché se Salvini ha voluto giocarla Salvini contro Bonaccini, a me quella sfida non interessava nulla, ma volendola giocare così Salvini ha perso e io ho vinto, abbiamo vinto noi." Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni regionali che lo hanno visto riconfermato con il 51,6% dei consensi. Fonte: Facebook/Stefano Bonaccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev