(Agenzia Vista) Bologna, 23 gennaio 2020 Taglio parlamentari, Di Maio: "Sembra un dubbio amletico se il popolo lo voglia o no" "Sembra un dubbio amletico se il popolo voglia o no il taglio dei parlamentari". Così l'ex capo politico M5s Luigi Di Maio durante un comizio a Bologna per chiudere la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it