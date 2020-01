(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 FCA-PSA, Landini: "Spero no stop impianti, intervenga governo" "Io sto alle dichiarazioni fatte dalle due società, entrambe hanno dichiarato che non ci saranno chiusure di stabilimenti. E' bene che questa discussione si faccia con che piani e progetti per capire che produzioni si fanno, perchè già adesso in Italia buona parte delle produzioni si fanno con il sostegno della cassa integrazione, quindi c'è una capacità produttiva che non è sfruttata”."Questo è un tema che va affrontato e discusso e non è un tema da lasciare solo alle imprese, ma c'è bisogno di un intervento del governo”. "Vorrei far notare che dentro la Pegeout c'è la presenza pubblica e aggiungo che nel nostro paese, senza pensare alle dispute ideologiche, le maggiori imprese che sono rimaste sono pubbliche. Oggi senza intervento pubblico non si è in grado di gestire questo processo di cambiamento nell'interesse dei lavoratori e delle imprese, non nell'interesse di qualche azionista. Stiamo chiedendo al governo che affronti i temi della mobilità e convochi un tavolo, c'è stato un primo incontro e spero che vada avanti. Non si tratta solo dell'auto in Italia c'è il settore della componentistica cha da lavoro a centinaia di migliaia di persone". Così il Segretario della CGIL, Maurizio Landini, intervistato alla sede di Bruxelles del Parlamento europeo a margine di un incontro con gli eurodeputati di S&D. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev