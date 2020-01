Coronavirus, controlli della temperatura corporea all'aeroporto di Fiumicino

Myanmar, corte Aja: misure per fermare il genocidio dei Rohingya

L'Aja, 23 gen. (askanews) - In Birmania, l'odierno Myanmar è in corso un vero e proprio genocidio e misure d'emergenza devono essere predisposte dalle autorità locali per porre fine alla campagna contro i musulmani Rohingya. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia dell'AjA. Il gruppo di 17 giudici ha sostenuto all'unanimità di imporre provvedimenti sul Myanmar per garantire che i ...