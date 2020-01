(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Di Maio si dimette da capo politico del M5s: "Mi fido di chi verrà dopo di me" "Mi fido di chi verrà dopo di me". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto in conferenza stampa al Tempio di Adriano dove ha annunciato le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it